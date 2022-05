Morinjo: Ispisali smo istoriju, ostajem u Romi

Trener Rome Žoze Morinjo zadovoljan je zbog istorijskog dostignuća, nakon što je osvajanjem Lige konferencija postao tek drugi trener u istoriji sa pet evropskih klupskih trofeja i rekao je da će ostati u tom fudbalskom klubu i sledeće sezone.

Roma je sinoć u Tirani osvojila Ligu konferencija, pošto je u finalu pobedila Fejenord sa 1:0. Morinjo je postao drugi trener u istoriji koji je osvojio pet evropskih klupskih titula, posle Djovana Trapatonija.

Portugalski trener je od 2003. godine u pet finala osvojio pet titula, sa Portom (Liga šampiona, Kup UEFA), Interom (Liga šampiona), Mančester junajtedom (Liga Evropa) i Romom (Liga konferencija).

„Odlična stvar u vezi moje karijere je to što sam, osim Lige Evropa sa Mančester junajtedom, osvojio te trofeje sa Portom, Interom i Romom i to je vrlo, vrlo, vrlo posebno. Jedna stvar je kada osvojiš trofej kada svi očekuju, kada investiraš u pobedu, ali je potpuno drugo kada nešto osvojiš, nešto što se čini besmrtnim, to je zaista poseban osećaj. Ovo ostaje u istoriji Rome, ali i u mojoj istoriji“, rekao je Morinjo, preneo je Skaj.

On je tokom trenerske karijere osvojio 26 trofeja.

„Rečeno mi je da smo samo ja, ser Aleks (Ferguson) i Djovani Trapatoni osvajali trofeje u tri različite decenije. To čini da se osećam pomalo staro, ali je lepo za moju karijeru“, dodao je 59-godišnji Morinjo.

On je prošlog leta preuzeo Romu, sa kojom je ove sezone osvojio šesto mesto u Seriji A.

„Sada ostajem, nema sumnje. Čak iako se pojave neke glasine, samo želim da ostanem u Romi. Moramo razumeti šta naši vlasnici, koji su fantastični ljudi, žele da urade sledeće sezone, pošto je ovo istorija, ali možemo da izgradimo zaista snažan projekat uz prave profesionalce“, rekao je.

„Naravno, osećam se kao Romanista, ali to je možda moj način rada. Takodje sam i navijač Porta, Intera, Čelsija, lud sam za Real Madridom, a sada sam navijač Rome, pripadam svim tim klubovima pošto smo imali ovakve zajedničke trenutke“, dodao je on.

Trener Fejenorda Arne Slot rekao je da njegova ekipa nije dobro odigrala.

„Uvek je zanimljivo videti prvih 15 minuta. U toj fazi smo dobro kontrolisali meč. Ali poluvreme traje 45 minuta i naši problemi su bili izbori koji su igrači napravili, sa loptom i bez lopte. Rekao sam im na poluvremenu da moraju da igraju bolje. U drugom delu smo od početka bili oštri, ali potrebno vam je i malo sreće, ali mi je nismo imali. Imali smo vremena i priliku da postignemo gol, ali nismo. Možda to ima veze i sa kvalitetom protivnika“, naveo je on.

„U finalu ne dobijate desetine prilika, već samo nekoliko. U finalu, posebno protiv italijanskog tima, teško je stvarati šanse, a još je teže kada tu italijansku ekipu trenira Morinjo“, dodao je Slot.

(Beta)

