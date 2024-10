Morinjo još ne odustaje od titule u Premijer ligi 2018. godine

Portugalac Žoze Morinjo rekao je danas da se još nije odrekao bonusa za osvajanje titule u Premijer ligi 2018. godine dok je bio trener Mančester junajteda 2018. godine, u sled pravnog spora lige i Mančester sitija.

Siti je u sezoni 2017/2018 osvojio titulu u Premijer ligi, a Junajted je zauzeo drugo mesto. Od tada je Siti osvojio četiri uzastopne titule, ali je optužen da je prekršio finansijska pravila Premijer lige od 2009. do 2018. godine.

Ako klub bude proglašen krivim Premijer liga bi mogla da mu oduzme trofeje osvojene u tom periodu.

Uprava Sitija negirala je da je prekršila 115 pravila, a ishod spora neće biti poznat pre početka sledeće godine.

Morinjo je sada trener Fenerbahčea, sa kojim će u četvrtak od 21 čas u Istanbulu igrati protiv Mančester junajteda, utakmicu trećeg kola Lige Evropa.

Portugalski trener upitan je za bivši klub uoči predstojećeg duela, a on se osvrnuo na pravnu situaciju Sitija kojom se bavi nezavisna komisija, koja ima neograničena ovlašćenja da kažnjava.

„Kao što znate osvojili smo Ligu Evropa (2017) i završili smo na drugom mestu u Premijer ligi (2018). Mislim da i dalje imamo šansu da osvojimo tu titulu pošto će možda da kazne Mančester siti, možda osvojimo ligu i onda će morati da mi plate bonus i daju mi medalju“, rekao je Morinjo, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je pohvalio upravu Mančester junajteda što i dalje ima poverenja u trenera Erika ten Haga i pored nezadovoljavajućih rezultata i osvrnuo se na svoj odlazak sa Old Traforda u decembru 2018. godine, kada je dobio otkaz posle dve i po sezone.

„Mančester junajtedu želim najbolje od trenutka kada sam otišao. Otišao sam u dobrom rasploženju prema klubu i navijačima. Ne raduje me ako im stvari ne idu neverovatno dobro. Nema smisla da govorim o tome šta se dogodilo, a šta nije“, naveo je on.

„Ono što se sigurno desilo, to je objektivno, je da veruju trenera, podržavaju trenera, trener ostaje sezonu za sezonom i to znači stabilnost, to znači poverenje i daju mu uslove da nastavi da razvija svoj posao. To je drugačije u odnosu na mene“, dodao je 61-godišnji trener.

On je u Premijer ligi osim u Junajtedu radio u Totenhemu, a u dva mandata bio je u Čelsiju i čini se da još nije završio sa engleskim fudbalom.

„Pre ili kasnije Mančester junajted će uspeti. Nadam se da će to biti uskoro, pre nego što se vratim u Premijer ligu i postanu moji protivnici. U ovom trenutku oni su moji protivnici u samo jednoj utakmici“, dodao je.

Morinjo je rekao da nije znao podatak da nikada nije izgubio utakmicu na domaćem terenu od Mančester junajteda i dodao da su to bili mečevi sa velikim klubovima i da će Fenerbahčeu biti potrebna pomoć 35.000 navijača da bi imao šanse za pobedu.

On se suočava sa kritikama pošto u turskom prvenstvu Fenerbahče zaostaje osam bodova za velikim rivalom Galatasarajem.

Morinjo je rekao da će pre utakmice sa Junajtedom tražiti savet od lokalnih novinara u vezi sastava.

(Beta)

