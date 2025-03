Morinju prepolovljena suspenzija i umanjena novčana kazna

Fudbalski savez Turske prepolovio je danas suspenziju treneru Fenerbahčea Žozeu Morinju na dve utakmice i umanjio novčanu kaznu, nakon što je uvažena žalba istanbulskog kluba.

Morinjo je suspendovan na dve utakmice, a nakon što je propustio duel u Kupu protiv Gazijantepa, on neće voditi ekipu ni u nedelju u prvenstvu protiv Antalijaspora. Umanjena je i novčana kazna, pa će umesto 44.000 dolara, morati da plati nešto više od 15.000, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Fudbalski savez Turske suspendovao je Morinja na četiri utakmice i sa 44.000 dolara zbog izjava o sudijama posle remija protiv velikog rivala Galatasaraja (0:0) u turskom prvenstvu, u ponedeljak.

Savez je tada obrazložio da je kaznio Morinja zbog pogrdnih i uvredljivih izjava upućenim turskom sudiji i optužbi za haos i nered u turskom fudbalu uvredljivim izjavama, kako prema turskoj fudbalskoj zajednici tako i prema svim turskim fudbalskim sudijama.

Utakmicu je sudio Slovenac Slavko Vinčić, nakon što su oba kluba tražila stranog sudiju.

Galatasaraj je posle utakmice optužio Morinja za rasizam, dok je Fenerbahče saopštio da su izjave 62-godišnjeg portugalskog trenera izvučene iz konteksta.

Morinjo je posle utakmice rekao da pozdravlja odluku da strani sudija vodi duel i pohvalio je Slovenca Slavka Vinčića za „vrhunski nastup“.

On je dodao da je posle meča otišao do svlačionice da se vidi sa sudijom i zahvali mu. Kada je video četvrtog sudiju, koji je iz domaće lige, Morinjo mu je rekao: „Da ste vi sudija… to bi bila katastrofa“.

Upitan o jednom startu na početku utakmice, Morinjo je rekao da bi sudija reagovao žutim kartonom „posle simuliranja“, a da bi „svi sa protivničke klupe skakali okolo kao majmuni“.

Fenerbahče je drugi na tabeli turske lige, sa šest bodova zaostatka za vodećim Galatasarajem.

Morinjo će se vratiti na klupu Galatasaraja u utakmici protiv Samsunspora 16. marta.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com