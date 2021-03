Mozaik od teniskih loptica sa Đokovićevim likom na Dorćolu

BEOGRAD – Veliki mozaik od teniskih loptica sa likom Novaka Đokovića, prvi takvog tipa u svetu, osvanuo je danas na platou Teniskog centra „Novak“ na Dorćolu.

Kako je saopšteno iz Đokovićevog PR tima, instalacija je široka 2,7 i visoka 3,8 metara, a površinu od 10 kvadratnih metara ispunjava 2.177 teniskih loptica.

Povod rada pod nazivom #2177, koji je uradio arhitekta i „street artist“ Andrej Josifovski, poznatiji kao Pijanista, nastao je iz želje da se obeleži prvi dan novog rekorda, odnosno broj nedelja, 311, Novaka Đokovića na prvom mestu ATP liste.

Radovi na portretu od loptica trajala su tri dana, od četvrtka sve do subote na nedelju, kada je nešto posle tri sata ujutro postavljena poslednja loptica u mozaik.

Sve vreme se pazilo na detalje brižljivo osmišljenog dizajna, jer je svaka od loptica imala specifičnu šaru, boju i mesto u instalaciji, kako bi rad bio skroz spreman za dan kojim Đoković ponovo ulazi u istoriju belog sporta.

“Loptice su pričvršćene u žičanoj mreži, što simbolizuje neuspešne pokušaje Novakovog svrgavanja sa teniskog trona. Ipak nije se to desilo zbog neiznuđenih grešaka njegovih rivala, već zato što je on po mnogim teniskim veštinama jednostavno bolji od svih. Ni među teniskim ekspertima nema dileme da su njegovi ritern i dvoručni bekend najbolji na svetu, a da mu je kretanje i pokrivanje terena vanzemaljsko”, kaže Josifovski, koji dodaje da mu je veliki izazov predstavljalo kratko vreme za realizaciju, kao i značaj celog rada.

Novakov lik je izveden jedinstvenom umetničkom instalacijom, jer je i on, kako kaže umetnik, po svojim ljudskim osobinama jedinstven na svetu.

„Njegova stalna pomoć siromašnoj deci, velike donacije obrazovanju, predškolskim programima, zdravstvu, borba za povećanje zarada slabije plasiranim igračima na ATP turu, briga o kolegama i budućnosti sporta… čine ga istinskim herojem“, rekao je Josifovski.

Ističe da postavka svojom veličinom simbolizuje veliku ljubav i privrženost koju srpski narod oseća prema Đokoviću.

„Mislim da moral nacije opstaje najviše zahvaljujući njegovim sportskim pobedama. Naravno da ima još velikana sporta koji svetom pronose slavu srpskog naroda, ali on je, po mom mišljenju, svakako najveći među njima i s obzirom na to da je iz jedne male zemlje, tu je gde jeste, isključivo svojom zaslugom, kao i zaslugom svoje porodice. A upravo to mu se ne prašta, jer sport je odavno prestao da bude samo sport i time umetnik završava svoju misao“, kaže autor.

Sve je bilo lakše kada se pravljenju instalacije, vezanih očiju, pridružio i Novak. Pijanista i Nole, ukrstili su tada na teniskom terenu sprej i reket, a ono što je nastalo ostaje kao jedinstven zalog kulturnoj baštini regiona.

Da bi ovaj projekat od ideje stigao do realizacije pomogao je ceo tim ljudi, počev od Jelene Đoković, koja je organizovala sve što je bilo potrebno autoru za rad, preko Novak Đoković Fondacije, Soultime medija tima, Teniskog centra Novak i svih drugih koji su učestvovali.

Kao nastavak ovakvog jednog projekta, mogu se očekivati, već najavljene saradnje na jačanju umetnosti i kulture i podizanju svesti o njihovom značaju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.