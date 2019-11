Mozli i Gordić pred Veneciju: Težak meč, imaju motiv za revanš

BEOGRAD – Košarkaši Partizana Nemanja Gordić i Vilijam Mozli, pred sutrašnji meče sa Venecijom u 6. kolu Evrokupa, izjavili su da crno-bele čeka teži meč od onog na otvaranju sezone.

„Sledeća utakmica će svakako biti teška, iako smo igrali s njima i već ih pobedili. Bez obzira što ih dobro znamo, dodatno smo pripremali za njih“, rekao je Mozli novinarima na otvorenom treningu u Štark areni.

„Oni su sada pod pritiskom i ono što će biti drugačije je to što imaju imperativ pobede. Sigurno će biti čvršći. Mi ipak moramo da budemo okrenuti našoj igri i da uradimo isto što smo i u prethodno meču s njima“, kazao je Mozli.

Njegov saigrač Nemanja Gordić kaže da će Venecija imati motiv za revanšom u Beogradu.

„Još jedna teška utakmica u nizu. Oni su iskusna ekipa, prvaci su Italije. Ne treba trošiti reči koliko će sutra biti teška utakmica. Igrali smo neizvestan meč protiv njih u prvom kolu na njihovom terenu. Sigurno će to biti motiv da se revanširaju. Nadam se da ćemo mi da odigramo što bolje možemo u ovom trenutku. Videćemo koliko će to sutra biti dovoljno za pobedu“, rekao je Gordić.

Crno-beli su prvi u grupi B sa pet trijumfa, a samo jedna pobeda ih deli od toga da i matemtički obezbede plasman u drugu fazu Evrokupa.

„Dobar je osećaj, ali znamo da smo na tek pola puta što se prve grupe tiče. Ima još dosta da se igra. Recept je kao i do sada, idemo od utakmice do utakmice. Činjenica je da je potrebna jedna pobeda da bismo prošli dalje, ali činjenica je da su to sve dobre ekipe i da nemamo pravo na opuštanje. Da probamo sutra da ostvarimo tu pobedu“, zaključio je Gordić.

Meč između košarkaša Partizana i Venecije igra se sutra od 20 sati u Štark areni.

(Tanjug)