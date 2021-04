Mrkela: Ibrahimović to nije zaslužio

BEOGRAD – Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela gostujući na televiziji K1 je izjavio da su najefikasniji načini u borbi protiv nameštanja rezultata na fudbalskim utakmicama preventiva, edukacija i strožije kažnjavanje.

Mrkela je istakao da rešavanje tog problema nije samo posao za državu, već i Fudbalski savez Srbije i naglasio da ima saznanja da se, dok je on obavljao funkciju direktora mlađih reprezentativnih selekcija, u FŠ radilo preventivno i dosta razgovaralo sa klubovima.

„UEFA mnogo pažnje poklanja tome. Na takmičanjima koje UEFA organizuje za mlađe kategorije, uvek se prirede kursevi i edukacije u vezi sa nameštanjem rezultata. Mislim da FŠ u budućnosti treba da se okrene toj vrsti edukacije mladih fudbalera i naravno da u saradnji sa državom pokuša da taj problem reši na pravi način“, rekao je Mrkela.

On je konstatovao da posle svega što se dešavalo u FŠ i ostavke doskorašnjeg predsednika Slaviše Kokeze, srpska Kuća fudbala nema puni kapacitet da rešava ovakve probleme i da su neophodni izbori na svim nivoima fudbalske organizacije.

„Postavlja se pitanje da li će sadašnji saziv Skupštine birati predesdnika koji će svoj posao obavljati u naredne dve i po godine, odnosno do isteka mandata sadašnjim delegatima Skiupštine, ili će se raspisati izbori na svim nivoima pa da taj novoizabrani predsednik ima četriri godine da rešava probleme. Smatram da, ako se već bira novi predsednik, potrebno je da se izvrše izbori na svim nivoima“

Mrkela je ostao neodređen po pitanju visine kazne kojom su od strane FŠ kažnjeni Jagodina i Borac, kojima nakon oduzimanja šest bodova preti ispdanje iz lige.

„Pretpostavljam da je Disciplinska komisija reagovala u skladu sa mogućnostima koje joj Pravilnik o kažnjavanju daje. Jedna od opcija rešavanja takvih problema u budućnosti je i strožije kažnjavanje. To su neprijatne situacije i verujem da je Disciplinska komisija dobro sagledala sve aspekte sa tim utakmicama“.

Na udaru Disciplinske komisije FŠ bila je i Crvena zvezda, ali zbog slabe organizacije prethodnog derbija, nedozvoljenog prisustva gledalaca i nepoštovanja epidemioloških mera. Crveno-besli su kažnjeni novčano sa 700.000 dinara, a Mrekla nije mogao da kaže ko je u sistemu organizacije meča zakazao.

„Crvena zvezda se uvek trudi da ispoštuje sve oko kovid protokola, ali i ostale standarde u organizaciji mečeva. Nekada se jednostavno dogode propusti. Ko je tu zakazao, to je svakako za razmatranje i o tome će odlučivati Izvršni odbor“, poručio je Mrkela koji se dotakao i incidenta na meču sa Milanom na kome je na nacionalnoj osnovi vređan Zlatan Ibrahimović zbog čega je Zvezda kažnjena utakmicom bez prisustva publike.

„Taj incident se desio prema Ibrahimoviću koji je osvedočeni prijatelj naše zemlje, mnogih naših igrača čak i Novaka Đokovića. On se uvek lepo izražavao o našoj zemlji. Mislim da on to nije zaslužio. Niko to ne zaslužuje, jer fudbal je sport koji spaja“.

Fudbaleri Crvene zvezde su u finišu šampionata na pragu da premaše granicu od 100 osvojenih bodova i postignutih golova, kao i da prvi put u istoriji po četvrti put uzastopno osvoje titulu. O sezoni koja bi po mnogim parametrima mogla biti istorijska, Mrkela je rekao:

„To su sportski rezultati koji služe za ponos. Crvena zvezda već četiri godine uzastopno igra u evrokupovima, podigli smo se i po UEFA koecifijentu. U trenutku kada sam došao u Zvezdu bili smo 205 u Evropi, sada smo u prvih 50. Mislim da su to razlozi na koje svaki Zvezdaš treba da bude ponosan.

Sportski direktor crveno-belih posebno je naglasio da je dolaskom Dejana Stankovića na mesto šefa stručno štaba Zvezda mnogo dobila.

„Dejan Stanković je veliko fudbalsko ime, imao je izuzetnu igračku karijeru i zato je veoma značajno kada se jedna takva ličnost vrati u srpski fudbal. Malo je bilo takvih primera i ja sam Dejanu to rekao. Veliki je dobitak za Crvenu zvezdu i srpski fudbal zato što je on tu. Pokazao je da trenerski posao radi odlično i uspešno vodi Zvezdu ka uspesima“.

U prethodnih sedam godina Crvena zvezda je prošla put od teške finansijske krize do vrednosti njenih fudbalera u vrednosti od oko 100 miliona evra. Mrkela je je naveo da Crvena zvezda uvek mora da želi više i bolje:

„Zvezda nikada ne bi bila šampion Evrope da se zadovoljavala onim što je imala u datom trenutku. Od kluba koji do pre nekoliko godina bio ruinrian, postizali smo sve bolje rezultate i uprkos problemima pravili sve bolji tim. Nastavićemo u tom pravcu. Naše ambicije su velike. Želimo da Zvezda igra u grupnoj fazi Lige šampiona i u tom takmiučenju bude što konkuretnija“, zaključio je Mrkela.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.