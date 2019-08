Mrkela: Pobeđivali smo najjače, niko ne sme da nas otpiše

BEOGRAD – Sportski direktor FK Crvena zvezda Mitar Mrkela prepustio je Bajernu i Totenhemu uloge favorita grupe u Ligi šampiona, ali ih upozorio da ne sme da potcene Olimpijakos i tim Vladana Milojevića.

„U Ligi šampiona nema slabih timova, svi učesnici zasluženo su u elitnom društvu i ni u jednom susretu nije moguće unapred odrediti pobednika. U našoj grupi favoriti su Bajern i Totenhem, ali daleko od toga da nas i Olimpijakos bilo ko sme da otpiše.

Zvezda je pokazala u prethodnim internacionalnim izazovima da ima kvalitet da se nosi sa svakim rivalom, da može da pobedi i najjače“, istakao je Mrkela za klupski sajt.

On se osvrnuo i na učinak Zvezde u Evropi u prethodnom periodu i izrazio nadu da će nastaviti u istom smeru.

„Eiminisali smo 12 rivala u tri sezone kvalifikacija, a u grupi smo osvajali bodove protiv ekipa poput Liverpula, Arsenala, Napolija i Kelna. Posebnu snagu imamo pred našom publikom i siguran sam da nam predstoji uzbudljiva jesen. Uveren sam da će zvezdaši uživati u šest evropskih susreta do kraja godine i da će u sva tri meča u Beogradu stadion biti popunjen do poslednjeg mesta“, zaključio je on.

Crveno-beli otvaraju LŠ gostovanjem Bajernu u Minhenu 18. septembra.

(Tanjug)