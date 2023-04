Mundo deportivo: Zinedin Zidan preuzima Pari Sen Žermen na kraju sezone

PARIZ – Francuski fudbalski trener Zinedin Zidan preuzeće na kraju sezone Pari Sen Žermen, prenosi „Mundo deportivo“.

Španski mediji prenose da će trener PSŽ-a Kristof Galtije na kraju sezone da dobije otkaz, a njegovo mesto će preuzeti Zidan.

„Postoje dva kluba koje su opcije za Zidana. Koliko god to bilo iznenađujuće, jedan je Real. Zidan ima odličan odnos sa predsednikom Reala Florentinom Perezom. Drugi klub koji je zainteresovan za Zidana je PSŽ. Zidan je prošlog leta već pregovarao sa PSŽ-om“, preneo je Mundo deportivo.

Španski mediji navode da postoje veće šanse da poznati francuski trener preuzme PSŽ nego da se vrati u Real. Takođe podseća se da je Zidan očekivao da posle Svetskog prvenstvu u Kataru postane selektor Francuske, ali je Didije Dešan produžio ugovor sa nacionalnim Savezom.

Mundo deportivo navodi da bi eventualni dolazak Zidana u PSŽ doveo do brojnih promena u timu šampiona Francuske, a njegov prvi potez bi bio transfer brazilskog fudbalera Nejmara u neki drugi klub.

Zidan (50) je bio trener Reala od 2016. do 2018. i od 2019. do 2021. godine. On je sa madridskim klubom osvojio 11 trofeja.

(Tanjug)

