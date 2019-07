Muškarci oduševljeni: Pojavio se seksi snimak jedne od najlepših spotistkinja sveta (video)

Ženska fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država drugi put uzastopno osvojila je Šampionat sveta, pobedivši u finalu Holandiju, rezultatom 2:0.

Amerikanke su svoju veliku pobedu proslavile odmah u svlačionici, a među najveselijima bila je jedna od najatraktivnijih sportiskinja na svetu, Aleks Morgan.

Alex Morgan living her best life after lifting the World Cup trophy 🇺🇸 #FIFAWWC pic.twitter.com/FtE8JQDkIu

— SPORTbible (@sportbible) July 8, 2019