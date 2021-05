MVP Nikola: Srbin novim tripl-dablom razbio Detroit pa odmarao (video)

Srpski majstor košarke Nikola Jokić nastavio je da teroriše rivale u najjačoj ligi na svetu pred sam kraj regularnog dela sezone, i početak plej-ofa. Denver je pobedio Detroit rezultatom 104:91, a Somborac je upisao 16. ovosezonski, a ukupno 58. u karijeri tripl-dabl, posle čega ga je trener Majkl Meloun poslao na zasluženi prevremeni odmor.

Od samog starta Nikola Jokić se razgoropadio, pa je već na kraju prvog poluvremena bio nadomak tripl-dabl učinka, s obzirom na to da je imao 13 poena uz devet skokova i isto toliko asistencija.

#NBA Updates 🏀

Nikola Jokic's triple-double powers the Denver Nuggets over the Detroit Pistons.

Markus Howard: 20 PTS (career high)

Monte Morris: 15 PTS pic.twitter.com/da5GQkMKj4

— INQUIRER Sports (@INQUIRERSports) May 15, 2021