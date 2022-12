Na takmičenju u Nišu 170 penjača, u jednom danu čak 140 njih na stenama (FOTO/VIDEO)

Više od 170 takmičara iz Srbije, ali i iz zemalja u okruženju nadmetalo se u Nišu na otvorenom državnom prvenstvu u sportskom penjanju u disciplini bolder.

Predsednik Planinarsko-alpinističko-ekspedicijskog kluba Niš Slobodan Gejo je istakao da je takmičenje održano na stenama čiju je gradnju taj klub nedavno uspeo da završi u sali Saobraćajno-tehničke škole „12. februar”.

“Kuriozitet ovog takmičenja je to što se u današnjem danu takmiči 140 takmičara. To je zaista jedinstven slučaj u našoj zemlji, da se u jednom danu toliki broj takmičara prijavi i takmiči u kategorijama do 14 godina.To je veliki podstrek za sve nas koji radimo u sportskom penjanju da smo napravili jednu ozbiljnu bazu na Balkanu koja može za izvestan period da konkuriše i sportistima sa zapada i sa drugih kontinenata koji su već daleko od nas odmakli u ovom sportu”, rekao je Gejo.

Gejo je podsetio da su penjači iz Niša već dve godine šampioni države, uprkos tome što su do sada imali vrlo skromne uslove za treniranje.

“Imamo jednu generaciju izuzetnih penjača koji već dve godine osvajaju medalje širom Srbije. Nemamo nažalost mogućnost da ih izvodimo na internacionalna takmičenja jer mnogo koštaju pripreme za to, treba i porodice da su spremne da se angažuju i to je jedan veliki, veliki zadatak”, dodao je.

Niška olimpijska nada, svetska i evropska šampionka, članica PAOK-a Staša Gejo je kazala da je za uspeh u sportskom penjanju potrebno dosta truda, potrebni su adekvatni uslovi za treninge i puno putovanja.

Ona je učestvovala u pripremi takmičenja u Nišu, pružala savete mladjim takmičarima, a i sama se takmičila.

“Dosta je dece koja se baš dobro snalaze u modernim bolder problemima, kako naša deca, tako i deca naših komšija iz Bugarske i Makedonije. Mislim da se dobro zabavljaju i dosta su pokazali”, istakla je.

Gejo je ocenila da je za sportske penjače veoma važno da posećuju što veći broj stena u drugim državama, kako bi unapredili tehniku i što bolje se pripremili za takmičenja.

Prilog Kineske Medijske Grupe (CMG).

(Beta)

