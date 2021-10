Nada Topčagić pevala na rođendanu Zlatana Ibrahimovića u Milanu

Pevačica Nada Topčagić sinoć je bila specijalna gošća na proslavi 40. rođendana slavnog fudbalera Zlatana Ibrahimovića u hotelu Hajat u Milanu.

View this post on Instagram

Prema pisanju portala Nova.rs, Zlatanovi prijatelji pozvali su Nadu da dođe na njegovu gala žurku, kako bi mu priredili iznenađenje, budući da obožava njenu pesmu „Jutro je“.

Nada je na proslavu došla u društvu supruga Zlatka Đorđevića i prijatelja. Iako je to bilo iznenađenje za njega, Zlatan je Nadu i njenog supruga domaćinski dočekao.

Na slavlje su pored Nade pozvani i brojni svetski fudbaleri. Pevačica se fotografisala sa Zlatanovom suprugom, a njen muž Zlatko sa kapitenom Francuske Polom Pogbom.

„Ovo je kruna moje karijere. Veoma sam počastvovana što prisustvujem ovakvom događaju i što sam konačno videla mog Zlatana, koji je prosvetlio moju karijeru“, rekla je Nada za portal Nova.rs.

🥳️ Zlatan Ibrahimovic's wife Helena organised a surprise 40th birthday party at the Hyatt Centric hotel in Milan.

📹 @MilanPress_itpic.twitter.com/xEyZcGGcdE

— SempreMilan (@SempreMilanCom) October 4, 2021