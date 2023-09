Nadal: Đoković je najbolji teniser u istoriji

Španski teniser Rafael Nadal rekao je da je Novak Đoković najbolji teniser u istoriji, posle osvajanja 24. grend slem titule.

Đoković je ove sezone osvojio tri grend slem trofeja, Australijan open, Rolan Garos i Ju Es open i sada ima 24. najveće titule, što je rekord u muškom tenisu, a izjednačenje ukupnog rekorda koji je do sada držala Margaret Kort.

Nadal, koji se poslednjih godina muči sa povredama, ima 22, a Švajcarac Rodžer Federer 20 grend slem titula.

„Brojevi su brojevi i statistika je statistika. U tom smislu mislim da on ima bolje brojke od mojih i to je neosporno. To je istina, a ostalo su ukusi, inspiracija, senzacije koje vam jedno ili drugo može preneti, da vam se jedan dopada više od drugog. U smislu titula, Đoković je najbolji u istoriji i o tome nema šta da se rasporavlja“, rekao je Nadal u intervjuu koji je danas objavio AS.

Nadal je rekao da povrede koje je imao ne želi da koristi kao izgovor.

„Čestitam mu na svemu što postiže, to mi ne stvara nikakvu frustraciju. Neću da budem onaj koji ličnom borbom pokušava da bude ono što nije. Zadovoljan sam onim što sam uradio“, dodao je 37-godišnji španski teniser.

(Beta)

