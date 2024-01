Nadal: Ne plašim se penzije

Španski teniser Rafael Nadal rekao je danas da se ne plaši penzije.

Prošlo je 348 dana otkako je Nadal počeo oporavak nakon što je prošlog januara izgubio u drugom kolu Australijan opena posle problema sa povredom kuka, zbog koje je kasnije podvrgnut operaciji.

On se takmičenjima vratio na turniru koji je u nedelju počeo u Brizbejnu i želi dobro da se pripremi za najverovatnije njegovu poslednju sezonu u karijeri.

„Čak iako znam da je gotovo nemoguće posle svih stvari kroz koje sam prošao, mojih godina i svega što moje telo ima, ako u sebi nemam motivaciju ili nadu da mogu da nastavim da se borim za nešto što me zaista motiviše, verovatno neću pripremiti sezonu na moj način. Pokušavam da budem u poziciji da se nekoliko meseci spremim da se takmičim za stvari za koje želim da se takmičim“, rekao je Nadal, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

On je sa 22 grend slem titule drugi na večnoj listi, iza srpskog tenisera Novaka Đokovića koji ima 24, i rekorder je sa 14 trofeja na Rolan Garosu.

Španski teniser se nada da može da igra pun raspored i da bi ga turniri u Australiji, na Bliskom istoku i u Indijan Velsu mogli pripremiti za dobru sezonu na šljaci.

On dobro trenira, kuk je zalačen, a iako će degenerativno stanje levog stopala uvek predstavljati ozbiljan razlog za zabrinutost, Nadal je uzbuđen zbog nove sezone.

„Stopalo je stalni problem koji je tu oduvek. Ali, moram da budem iskren, danas sam dobro. Nemam mnogo problema. U stanju sam da treniram i uživam u svakom treningu i to je za mene najvažnija stvar, više od pobeda i poraza, sam osećaj da nije drama igrati tenis u smislu bola. Ono što me plaši su svi problemi koje sam imao svakodnevno“, naveo je 37-godišnji teniser.

Nadal je tokom pauze provodio vreme sa jednogodišnjim sinom, a rekao je da bi bilo mnogo bolje kada bi mogao da ga vodi na turnire širom sveta. Dodao je da je uživao u „najdužem odmoru“ sa porodicom i prijateljima, kada su brodom mesec dana krstarili Grčkom, a takođe morao je i da bude prisutan i u svojoj teniskoj akademiji.

„Nisam momak kome je samo tenis bio život. Mislim da to mnogo pomaže. Mnoge stvari van tenisa me usrećuju. Imam mnogo projekata zbog kojih sam aktivan i koji me motivišu da istražujem i druge stvari. Ali, naravno, kada promenite nešto u svom životu, bilo šta, to je proces kome morate da se prilagodite“, naveo je on.

„Stvari nisu lake kada prestanete da radite ono što ste radili gotovo čitavog života. Ali, toga se ne plašim“, dodao je Nadal.

U prvom kolu turnira u Brizbejnu Nadal će igrati protiv Austrijanca Dominika Tima.

(Beta)

