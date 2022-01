Nadal: Nijedan igrač nije važniji od Australijan opena

Španski teniser Rafael Nadal izjavio je danas da je Australijan open važniji od bilo kog igrača i da će takmičenje u Melburnu biti sjajno sa ili bez Novaka Djokovića.

„Iskreno, malo sam umoran od ove situacije… Sasvim je jasno da je Novak Djoković jedan od najboljih igrača u istoriji, bez sumnje. Ali ne postoji nijedan igrač koji je važniji od takmičenja. Niko, čak ni Rodžer, Novak ili ja, ni Bjern Borg koji je bio neverovatan u svoje vreme. Igrači dolaze i odlaze, tenis ide dalje“, rekao je Nadal.

„Australijan open je važniji od bilo kog igrača. Ako zaigra konačno biće OK. Ako ne igra, Australijan open će biti veliki Australijan open sa ili bez njega. To je moje gledište“, dodao je on.

Nadal je rekao da poštuje Djokovića „kao osobu i kao sportistu“.

„Zaista ga poštujem, iako se ne slažem sa mnogo stvari koje je uradio u poslednje dve nedelje“, rekao je 35-godišnji Španac.

Prvi teniser sveta je i dalje u žrebu za odbranu titule na Australijan openu, ali je vraćen u imigracioni pritvor nakon što mu je australijska vlada drugi put ukinula vizu.

Djoković će u pritvoru sačekati početak zvaničnog saslušanja koje je zakazao za subotu u 23.30 po srednjeevropskom vremenu, na kojem će biti odlučeno da li može da ostane u Australiji.

Takmičenje na prvom grend slem turniru u sezoni počinje u ponedeljak.

(Beta)

