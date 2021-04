Nadal oštro o Đokoviću: On je opsednut

Najbolji španski teniser Rafael Nadal u intervjuu za britanski „Metro“ govorio je o svom ljutom rivalu Novaku Đokoviću.

Nadal je rekao da je Srbin opsednut obaranjem rekorda, a da njega to preterano ne zanima.

„Novak je više fokusiran na obaranje rekorda. On je opsednut time. Ne mislim to na loš i negativan način, nego je on jednostavno koncentrisaniji i fokusiraniji na obaranje rekorda. Njemu to mnogo više znači, uvek govori o tome. Moj pristup tenisu nije takav. Imam zdraviju ambiciju, drugačiju od njega“, poručio je Nadal, prenose Novosti.

Nakon obaranja rekorda po broju nedelja provedenih na vrhu ATP liste (311), Novak je jasno poručio da mu je naredni cilj da postane teniser sa najviše osvojenih Grend slem titula. To je rekord koji trenutno drži Španac, koji (kao i Federer) ima 20 GS trofeja.

