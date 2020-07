Nadal otkrio: Pobedio Federera u finalu Vimbldona – s jednom nogom

Svaka ozbiljna lista najvećih finala Vimbldona ne može da prođe bez 2008. godine. Rafael Nadal prekinuo je petogodišnju vladavinu Rodžera Federera pobedivši ga sa 9-7 u petom setu koji je završio u sumrak, u finalu koje je već i po toj činjenici dobilo epitet epskog. Nakon ukupno četiri sata i 48 minuta igre.

Tim Henman: 'Roger Federer vs. Rafael Nadal Wimbledon 2008 final was one of..' https://t.co/F13eeJXWf9 pic.twitter.com/ppSwBvS4ws

— Tennis World USA (@TennisWorlden) June 28, 2020