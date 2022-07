Nadal: Razmišljao sam o povlačenju, ali više ne

LONDON – Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da je do pre nekoliko nedelja ražmišljao da se povuče iz tenisa, ali da sada nema takve misli, preneli su danas britanski mediji.

Nadal je juče u drugom kolu Vimbldona pobedio Litvanca Ričardasa Berankisa sa 6:4, 6:4, 4:6, 6:3 i u trećem kolu ga sutra očekuje duel sa Italijanom Lorencom Sonegom.

„Moja filozofija od pre par nedelja je da sam bio blizu toga da se povućem. Sada se ne osećam tako. To je moja filozofija“, izjavio je Nadal i dodao:

„To je nešto čega se nikad nisam plašio. Imam veoma srećan život van tenisa, iako je tenis važan deo mog života u poslednjih 30 godina. Bez sumnje, bio sam srećan i van njega, tako da me to ne brine. Ipak, kad dođe taj dan, biće svakako promena. Za svaku promenu u životu potrebno je vreme. Morate da im se prilagodite, zar ne? Normalno je da ljudi pričaju o povlačenju velikih sportista, jer su oni dugo u vrhu igre, to je primetnije u popularnijim sportovima, to postane deo života mnogih ljudi. I meni se to dešava sa nekim fudbalerima, igračima golfa“.

Španac je potom objasnio svoj stav na primeru slavnog golfera Tajgera Vudsa.

„Osoba koju sam voleo da gledam je Tajger Vuds. Sad nisam u često u prilici da ga vidim kako igra. To je na neki način promena i u mom životu. Verovatno će mnogi misliti kao ja, kada Rodžer ne igra, kada Novak ne bude igrao, kada ja ne budem igrao, ili kada neko iz fudbala i košarke ne nude igrao. Jer oni postaju deo dnevne rutine ljudi, inspirišu ih“, zaključio je Nadal.

(Tanjug)

