Nadal:Voleo bih da me pamte kao dobru osobu, ne kao šampiona

MADRID 23. oktobra (Tanjug) – Španski teniser Rafael Nadal izjavio je da bi nakon završetak karijere voleo da ga više pamte kao dobru osobu, nego kao šampiona.

„Lični momenat mi je važniji od profesionalnog. Uvek govorim da bih više voleo da me pamte kao dobru osobu, dobrog čoveka, mnogo više nego kao šampiona. Na kraju kada se sve sabere i oduzme, titule su samo trenuci sreće, euforije, adrenalina i uspeha, ali sve je to samo deo trenutka i sve je to privremeno“, rekao je Nadal za španski list „El Periodiko“.

Osvajač 20 gren slem titula kaže da mu je najvažnije da ljudi koji ga poznaju imaju lepo mišljenje o njemu.

„Uspeh i interesovanje koje izazivate kod ljudi i kompanija su privremeni. Taj interes je za ono što radim, a ne za ono što jesam. Najbitnija stvar je da ljudi koje dobro poznajete imaju dobro mišljenje o vama. Slika koja se šalje u svet može da bude fingirana“, zaključio je Nadal.

(Tanjug)

