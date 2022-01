Najbolji evropski sportisti o Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu

Manje od dve nedelje do početka 24. Zimskih olimpijskih igara (ZOI) u Pekingu, sportisti širom Evrope se spremaju da krenu po olimpijsku slavu, prenosi kineska agencija Sinhua.

Kada je saznala da se kvalifikovala za ZOI u Pekingu, 49-ogodišnja Klaudija Pehštajn (Claudia Pechstein) nemačka ikona brzog klizanja osetila je da može da „zagrli ceo svet“. Ona će sada postati prva žena koja će se takmičiti na osam Olimpijskih igara, krunišući svoju slavnu karijeru.

Nemački bob sportista Frančesko Fridrih (Francesco Friedrich), koji je sa 32 godine pobednik 13 svetskih prvenstava i dvostruki osvajač zlatne medalje na Zimskim olimpijskim igrama 2018. u Pjongčangu u Južnoj Koreji, naporno vežba očekujući da će povećati broj osvojenih medalja u Kini.

Umetnički klizači Julija Turkila (Turkkila) i Matijas Versluis (Maththias), oboje dvadesetosmogodišnjaci, biće prvi par iz Finske koji će se takmičiti u plesu na ledu na Zimskim olimpijskim igrama.

„To je naš san već dugo vremena i bio je neverovatan osećaj saznati da smo obezbedili mesto u finskom timu za Zimske olimpijske igre. Želimo da dokažemo da je moguće dostići vrh u plesu na ledu čak i za sportiste koji dolaze iz male zemlje“, rekao je Turkila.

Hrvatska kros kantri skijašica Vedrana Malec (32) već je tri puta boravila u Kini. Ona se sprema da se „dobro zabavi“ na ZOI, iako je svesna da se ove godine očekuju teži uslovi nego na prethodnim Zimskim olimpijskim igrama.

„Nisam imala priliku da testiram staze koje se grade u Kini, tako da će to biti veliki izazov za mene. Ipak, očekujem prijateljski prijem i ciljaću na prvo mesto“, rekla je ona.

Tridesettrogodišnja španska snouborderka Keralt Kasteljet (Querlat Castellet) takmičiće se na svojim petim Zimskim olimpijskim igrama i njena očekivanja su „što je moguće veća“. I ona gađa zlatnu medalju, naravno, piše Sinhua.

Braća, dvadesetsedmogodišnji Liu Šaolin (Shaolin) i tri godine mlađi Liu Šaoang (Shaoang), od oca Kineza i majke Mađarice, osvojili su prvo mađarsko zlato na Zimskim olimpijskim igrama u štafeti brzog klizanja na 5.000 metara u Pjongčangu. I oni vredno rade na odbrani titule u Pekingu.

„To što smo u mogućnosti da se takmičimo u Pekingu je velika stvar za nas“, prokomentarisao je Šaolin.

Poslednjih meseci organizatori Zimskih olimpijskih igara u Pekingu više puta su ponovili da je zaštita zdravlja i bezbednosti sportista, olimpijskog osoblja i gledalaca od korona virusa njihov „najveći izazov“. Svi koji su uključeni moraće da poštuju stroge mere javnog zdravlja.

Spiros Kapralos, predsednik Grčkog olimpijskog komiteta i član Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), pohvalio je mere kineskih organizatora protiv korona virusa.

„Kina radi ogroman posao pripremajući se za Igre pokušavajući da spreči sve vrste problematičnih situacija koje mogu nastati zbog širenja virusa“, rekao je on.

Testiranje na koronavirus i karantin su daleko od udobnih procedura, ali većina sportista je izrazila razumevanje i podršku.

„Svakako će biti malo nezgodno, ali je neophodno“, rekao je 27-ogodišnji švajcarski snouborder Jonas Besiger (Boesiger). „Osećam se bezbedno uz sve mere predostrožnosti i to će uspeti. To bi trebalo da bude prilično bezbedan događaj. Ne vidim nikakav problem“, dodao je.

Jan Šerer (Scherrer), Besigerov saigrač u disciplini half pajp (half pipe), veruje da su stroga pravila protiv kovida dobra za sve. „Svi znamo da će to biti posebna godina i to treba da prihvatimo. Biće mnogo ograničenja i pritisaka na sportiste, ali to je samo vreme u kojem sada živimo. I dalje sam uzbuđen što ću otići tamo“, rekao je on.

Španska snouborderka Kastelet rekla je da je tokom priprema za Igre u Pekingu morala da „promeni mentalitet i usvoji filozofiju da živi dan po dan i da bude svesnija mogućnosti koje svaki dan donosi“.

Ona je rekla da je uverena da će organizatori držati sve pod kontrolom. „Sigurna sam da će obaviti dobar posao u Pekingu jer zaista žele da učine sve što je moguće kako bi osigurali da se ove Igre održe“, navela je.

Britanska skeleton takmičarka Lora Diz (Laura Deas) došla je u Peking u oktobru 2021. na probni događaj i nije verovala da bi stroga politika protiv kovida-19 na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. mogla biti problem.

„Moram da kažem da je (probni događaj) bio neverovatno dobro organizovan. Osećali smo se veoma bezbedno i veoma dobro zbrinuti. I očekujem da uđem u veoma slično okruženje kao što je to bilo. Osećam se kao da znam šta me čeka“, rekla je osvajačica bronzane olimpijske medalje.

Uprkos ogromnom izazovu koji predstavlja pandemija, predsednik Grčkog olimpijskog komiteta Kapralos rekao je da je uveren da organizovanjem Zimskih olimpijskih igara Kina pokazuje svoju posvećenost olimpijskim idealima.

„Kina pokazuje da nas moć sporta može približiti fokusiranjem na naše zajedničke vrednosti“, rekao je Kapralos za agenciju Sinhua.

„Peking 2022. će nas još jednom naučiti važnim vrednostima olimpizma, a to su solidarnost, fer plej, poštovanje i prijateljstvo. A te vrednosti dobijaju još veći značaj u ovim teškim okolnostima sa kojima se svi suočavamo“, dodao je.

Sem toga, odluka Kine da zaštiti životnu sredinu predlažući da bude domaćin „zelenih, inkluzivnih, otvorenih i čistih“ Olimpijskih igara predstavljaće presedan, rekao je Kapralos.

U očima nekolicine sportista učesnika ZOI Kina služi kao primer kako treba organizovati veliki svetski događaj, navodi Sinhua.

„Kinezi su vrhunski organizatori. Verujem da će u Kini sve funkcionisati, a sportski tereni će biti savršeno pripremljeni“, rekla je hrvatska kros kantri skijašica Malec.

Džasper Karlson (Jasper Carlson), nacionalni trener Danske klizačke unije, smatra da je Kina uradila veliki posao u organizovanju sportskih događaja. „Imaju ultra-moderne objekte. Za nas sportiste i trenere to je dobro mesto za boravak“, rekao je.

„Kina je drugačija od Švajcarske. Biće za nas sjajno iskustvo videti ovu potpuno novu kulturu i novi grad zimi“, rekao je švajcarski snouborder Besiger. „Radujem se što ću ponovo biti tamo“, dodao je.

Braća Liu su poslala svoje blagoslove Pekingu i ohrabrila svoje kineske navijače da nastave da ih podržavaju kao što podržavaju kineske klizače. „Očekujemo da ćemo kući poneti lepe uspomene iz Pekinga – uz široke osmehe“, rekao je Šaoang.

Snouborderka Kastelet je takođe imala poruku za ljubitelje zimskih sportova u Kini. „Zaista se radujem što ću otići tamo i učinićemo sve što možemo da pokažemo naš sport na najvišem nivou“, obećala je ona.

(Beta)

