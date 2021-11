Najlepša slika iz Pariza: Novak u zagrljaju dece, Stefan i Tara prvi put gledali ceo meč

Trijumfom nad Danilom Medvedevim u finalu turnira u Parizu, Novak Đoković stigao je do šestog trofeja u francuskoj prestonici i rekordne 37 Masters titule.

Odmah pored terena u pariskom Bersiju bila su njegova deca Tara i Stefan, kojima je prvi reket planete potrčao u zagrljaj.

Djokovic (in French) : "It was a nice feeling for me today because I played with all my family and children behind me. Very special. What beautiful smiles. I love you." #RolexParisMaster pic.twitter.com/s505FXVapt

