Najlošija Jokićeva utakmica u karijeri – šest faulova za 16 minuta (video)

Nikola Jokić imao je košmarnu noć u Juti u kojoj je odigrao možda i najlošiju utakmicu u karijeri. Jokićev Denver je poražen od džezera rezultatom 118:108, a srpski centar na terenu je proveo samo 16 minuta.

So apparently according to the @NBAOfficial refs, when a player just loses his balance and trips and falls into Nikola Jokic, that's a foul on Jokic. pic.twitter.com/CSVUlu9WWF

— Joel Rush (@JoelRushNBA) April 10, 2019