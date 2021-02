Našao se s Novakom oči u oči i smeškao – dok nije napisao novu „otrovnu“ kolumnu

Sem Grot, nekadašnji australijski teniser i sadašnji komentator i kolumnista, pokušao je da odbrani ponašanje svog zemljaka Nika Kirjosa i da postavi „paralele“ između njega i Novaka Đokovića.

Grot se nedavno zamalo našao oči u oči sa Đokovićem, tokom ATP kupa kada se imao ulogu konferansijea tokom meča Srbije i Kanade.

Novak with Sam Groth (acc. to commies).

The nerve on Sam to show up.

Novak can't even look at him.

Bad move from the organizers. Will they send NK next time? pic.twitter.com/XskPn3ew18

— C Kristjánsdóttir ●🐊 (@CristinaNcl) February 5, 2021