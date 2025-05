Nastavlja se Liga šampiona, Inter u Milanu dočekuje Barselonu, Arsenal u Parizu protiv PSŽ-a

Revanš utakmicama polufinala nastavlja se takmičenje u fudbalskoj Ligi šampiona, Inter će u Milanu dočekati Barselonu, dok će Arsenal igrati na gostujućem terenu u Parizu protiv Pari Sen Žermena.

Inter će u utorak u 21 čas u Milanu dočekati Barselonu.

Prva utakmica dvomeča završena je nerešenim rezultatom 3:3, a Inter je u tom duelu prvo vodio 2:0, pa onda i 3:2.

Trener Intera Simone Inzagi je nakon te utakmice naveo da je, uprkos neuspevanju da sačuva vođstvo, zadovoljan igrom svoje ekipe.

„Momci su odigrali veoma dobro. U utorak će biti finale pre finala, pobednik će odigrati još jednu utakmicu, dok će gubitnik otići kući“, rekao je Inzagi.

Trener Barselone Hansi Flik je svojim igračima najviše zamerio lošu igru u odbrani u prvoj utakmici dvomeča, i dodao da njegova ekipa mora da pobedi u revanšu.

„Predstoji nam revanš utakmica i moramo da pobedimo u njoj. To je finale pre finala. Imamo 90 minuta da stignemo do finala, to nam je cilj. Imamo šansu“, kazao je Flik nakon prve utakmice polufinala.

Barselona je finale Lige šampiona poslednji put igrala 2015. godine, kad je u njemu pobedila Juventus, dok je Inter u finalu tog međunarodnog takmičenja poslednji put učestvovao 2023. godine, kad je izgubio od Mančester sitija.

Obe ekipe u revanš meč ulaze nakon pobeda u državnom prvenstvu. Inter je savladao Veronu 1:0 i tako ostao na tri boda zaostatka u odnosu na prvoplasirani Napoli, dok je Barselona posle preokreta pobedila Valjadolid 2:1 i time zadržala četiri boda prednosti u odnosu na drugoplasirani Real Madrid.

Klub iz Katalonije će pet dana nakon revanš meča protiv Intera dočekati Real Madrid, u 35. kolu La Lige.

Arsenal će u sredu u 21 čas igrati na gostujućem terenu u Parizu protiv Pari Sen Žermena.

Francuski klub je u prvoj utakmici dvomeča u Londonu pobedio 1:0.

Trener Arsenala Mikel Arteta je nakon te utakmice naveo da u potpunosti veruje da njegova ekipa može da pobedi u revanš meču i da je za plasman u finale Lige šampiona potrebno da se „uradi nešto izvanredno“.

„Idemo u Pariz po pobedu i u potpunosti verujem da možemo da je ostvarimo. Imaćemo naše šanse i moraćemo da budemo jako ubojiti kad ih budemo imali. Ako želite da osvojite Ligu šampiona ili budete u finalu, morate da uradite nešto izvanredno tokom neke faze takmičenja. To je ono što treba da isplaniramo sada i da uradimo kada budemo došli u Pariz za nekoliko dana“, kazao je Arteta.

Trener Pari Sen Žermena Luis Enrike je nakon prve utakmice dvomeča rekao da je njegova ekipa pokazala svoj pravi mentalitet i dodao da očekuje jako težak i tesan revanš meč.

Obe ekipe u revanš meč ulaze nakon poraza u državnom prvenstvu. Arsenal je izgubio od Bornmuta (1:2), dok je Pari Sen Žermen, koji je već osvojio titulu šampiona Francuske, poražen od Strazbura (1:2).

Oba kluba nisu nikad osvojila Ligu šampiona i imaju po jedno učešće u finalu tog takmičenja. Pari Sen Žermen je plasman u finale ostvario 2020. godine, dok je Arsenal to uspeo 2006. godine.

Finale ovosezonskog izdanja Lige šampiona odigraće se 31. maja u Minhenu.

(Beta)

