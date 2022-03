Natho: Morali smo da pobedimo i to smo i učinili

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Bibars Natho rekao je tim ostvario važan trijumf protiv Spartaka u Subotici.

Crno-beli su u 26. kolu Superlige pobedili Subotičane 1:0, golom Natha sa penala i tako su zadržali lidersku poziciju na tabeli.

„Da, bila je izuzetno teška utakmica. Protivnik je izuzetno borben, imaju dobru i drugačiju igru. Nadam se da ćemo biti sve bolji u narednim mečevima. Nije bilo lako, teren nije bio sjajan, ali u nastavku ove sezone nema izgovora! Morali smo da pobedimo i to smo i učinili“, rekao je Natho za klupski sajt.

Izraelac je govorio i o tome koliko šutranje penala pri rezultatu 0:0 stvara pritisak.

„Svaki penal stvara pritisak. Nije bilo trave, morao sam da nameštam loptu kao kada se dete igra napolju, pa šutira sa drugarima. Srećan sam što sam pomogao ekipi da dođemo do tri boda“, rekao je on.

Partizan već u četvrtak od 18.45 očekuje u Humskoj prvi duel sa Fejenordom u osmini finala Lige konferencija.

„I dalje ne znamo ništa o njima, zato što se nismo koncentrisali na njih, mislili smo samo o Superligi. Sada imamo jedan dan odmora, a posle toga ćemo početi da radimo pripremi za Fejenord. Naravno, pokušaćemo da damo sve od sebe, ali moram reći. Takođe, da je naš rival prvi u svojoj ligi. I naravno, mi želimo da predstavimo klub i navijače, da pružimo dobru utakmicu i prođemo u narednu rundu takmičenja, ali kao što sam rekao, koncentrisali smo se samo na Superligu do sada, a sada imamo tri do četiri dana da budemo spremni za Fejenord i to ćemo i uraditi“, rekao je Natho.

Potrebni su nam naši navijači i trebaju nam sve više i više, dodao je on.

„I potreban nam je skoro pun stadion za svaku utakmicu, domaću utakmicu, zato što smo u teškoj situaciji! Imamo još nekoliko utakmica do plej-ofa, i moramo biti u punoj snazi na svakoj utakmici! Svaka utakmica za nas je prava borba. Svi pokušavaju da nas pobede, ali mi to možemo. Srećan sam što su nas podržavali i bodrili tokom cele utakmice i zbog toga im se zahvaljujem. Trebaju nam sve više i više, a posebno sada, kod kuće. Ne želimo 5.000 ili 10.000, želimo 15.000- 20.000! Pun stadion! Potrebni su nam i to govorim to u ime svih igrača. Zovemo ih da budu uz nas, zato što svi zajedno imamo isti cilj, da budemo šampioni. Možemo to uraditi samo zajedno“, poručio je Natho.

(Tanjug)

