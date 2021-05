Natho: Najvažnije je da uzmemo Kup

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Bibras Natho izjavio je da crno-beli u porazu protiv Mladosti nisu prikazali pravu igru, ali da je mnogo važnije da se osvoji Kup.

Crno-beli su juče na zatvaranju sezone u Superligi izgubili u Lučanima 1:0, a prvenstvo su završili sa skorom od 31 pobede, dva remija i pet poraza na drugom mestu na tabeli sa 95 bodova.

„Ovo nije bila dobra utakmica za nas. Sada možemo da nađemo mnogo razloga i kažemo umorni smo, mislimo na Kup, kraj je godine, ali ono što je ključno je da nismo igrali našu igru, naš stil. Nismo našli momenat da damo gol“, rekao je Natho za klupski sajt.

Izraelac ističe da je to teška utakmica, kao i da su sada sve misli usmerene na finale Kupa 25. maja protiv Crvene zvezde.

„Ne volimo da gubimo, jer igramo u Partizanu, ali do sutra ovo sve mora da se zaboravi i misli se samo na Kup. Imamo nekoliko povređenih fudbalera, ali se nadam da će oni biti spremni do tada. Svi znamo šta se desilo i sa Asanom, on nam nedostaje, ali sada se ide bez njega. Moramo da damo 101 posto snage i da uz sreću tog dana uzmemo Kup. Sada je najvažnije da pobedimo i uzmemo Kup“, zaključio je Natho.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.