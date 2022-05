Natho: Problem je što znamo da ne zavisi od nas

Fudbaler Partizana Bibars Natho rekao je danas da mu je najgore to što niko nije verovao da njegova ekipa može da osvoji šampionsku titulu i da je „najveći problem to što znamo da ne zavisi od nas“.

Partizan je danas završio šampionat pobedom protiv Radničkog iz Niša sa 2:0 i zauzeo drugo mesto na tabeli sa 98 bodova, dva manje od Crvene zvezde, koja je odbranila šampionsku titulu.

„Niko nije verovao da to može da se dogodi, to je za mene najgore kad nemaš podršku, to je pomalo problem. Ali, zadovoljan sam poslom koji smo obavili i ne zanimaju nas druge stvari. Ako osvojiš 95 odsto bodova, a nisi šampion, to je crvena linija. Ne znam…“, rekao je Natho.

Partizan i Zvezda će u četvrtak na stadionu „Rajko Mitić“ igrati u finalu Kupa Srbije.

„Vreme je da uzmemo trofej. Poslednja dva finala izgubili smo na penale, sada je vreme da to uradimo, verujem i nadam se da ćemo uspeti“, naveo je.

Upitan je i kako pronaći motivaciju kada i pored dobrih rezultata ekipa nije uspela da osvoji titulu.

„Problem je što znamo da ne zavisi od nas, to je za mene najveći problem ovde u Srbiji. Ali moramo da gledamo sebe i da iz sebe izvučemo motivaciju. Kad vidiš svoje prijatelje i vidiš koliko su zaslužili titulu i stručni štab koliko je zaslužio, sami ili ne, to moramo da uradimo“, rekao je Natho.

