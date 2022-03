Natho: Svaka utakmica za nas je prava borba

Fudbaler Partizana Bibars Natho rekao je da je zadovoljan što je golom doneo pobedu ekipi protiv Spartaka u Super ligi i da crno-beli ne smeju da traže izgovore već da igraju koncentrisano i borbeno kako bi osvojili titulu.

„Bila je izuzetno teška utakmica. Protivnik je izuzetno borben, imaju dobru i drugačiju igru. Nadam se da ćemo biti sve bolji u narednim mečevima. Nije bilo lako, teren nije bio sjajan, ali u nastavku ove sezone nema izgovora. Morali smo da pobedimo i to smo i učinili“, rekao je Natho za klupski sajt.

Fudbaleri Partizana pobedili su u nedelju u Subotici domaći Spartak sa 1:0, u utakmici 26. kola Super lige Srbije i zadržali dva boda prednosti u odnosu na konkurenta za titulu Crvenu zvezdu.

Jedini gol postigao je Natho u 85. minutu iz jedanaesterca.

„Svaki penal stvara pritisak. Nije bilo trave, morao sam da nameštam loptu kao kada se dete igra napolju, pa šutira sa drugarima. Ali, srećan sam što sam pomogao ekipi da dodjemo do tri boda. Postigli smo dobar rezultat i svaki igrač mora na svakoj utakmici da radi svoj posao. Nemanja Stevanović je branio sjajno. Ne mislim da su imali mnogo šansi, ali kada smo ga trebali, bio je tamo gde treba“, naveo je on.

„To počinje od napada, preko igrača na sredini terena do golmana. Svako mora da da maksimum. Nije bila sjajna utakmica, ali je bila dobra borba. Bilo je teško svima da se koncentrišemo, da pobedimo, ali kao što sam rekao, nema izgovora. Nedostajala su nam tri, četiri igrača, ali postigli smo dobar rezultat, svi su igrali dobro. Srećan sam, nije bitno ko je igrao, ko je bio na klupi, svi imamo isti cilj, da budemo prvi i srećan sam što smo pobedili“, dodao je izraelski fudbaler.

Partizan će u četvrtak na svom terenu igrati protiv Fejnorda, prvu utakmicu osmine finala Lige konferencija, a Natho je rekao da ekipa i dalje nije upoznata sa protivnikom, pošto je bila koncentrisana na prvenstvenu utakmicu.

„Sada imamo jedan dan odmora, a posle toga ćemo početi da radimo pripremu za Fejnord. Naravno, pokušaćemo da damo sve od sebe, ali moram reći, takodje, da je naš rival prvi u svojoj ligi. I naravno, mi želimo da predstavimo klub i navijače, da prikažemo dobru utakmicu i prodjemo u narednu rundu takmičenja“, dodao je.

Natho je rekao da je ekipi potrebna podrška i pun stadion navijača na svakoj utakmici.

„Imamo još nekoliko utakmica do plej-ofa i moramo biti u punoj snazi na svakoj utakmici. Svaka utakmica za nas je prava borba. Svi pokušavaju da nas pobede, ali mi to možemo. Srećan sam što su nas podržavali i bodrili tokom cele utakmice i zbog toga im zahvaljujem. Trebaju nam sve više, a posebno sada, kod kuće. Ne želimo pet do 10.000, želimo 15.000 i 20.000, pun stadion. Potrebni su nam i to govorim to u ime svih igrača. Zovemo ih da budu uz nas, zato što svi zajedno imamo isti cilj, da budemo šampioni. Možemo to uraditi samo zajedno“, naveo je on.

Golman Nemanja Stevanović rekao je da pokušava da iskoristi svaki minut na terenu i da pomogne ekipi da osvoji titulu.

„Naravno, lakše je kada imaš kontinuitet, ali mi je svakako drago što sam u takvoj formi da kad god stanem na gol, svi mogu da budu sigurni u mene, kao što i ja osećam tu sigurnost koju prenosim i na ekipu. Odbrana kreće od napada tako da smo svi izginuli na terenu, pokazali zajedništvo u ovakvoj situaciji zbog čega sam ponosan“, naveo je Stevanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.