Natho: Vratio se sam jači nego ikada

BELEK – Fudbaler Partizana Bibars Natho, posle dvomesečne pauze, započeo je novi ciklus priprema za proleći deo sezone.

Natho je za klupski sajt govorio o pauzi zbog anemije, željama i sadašnjoj formi.

„Za druge ljude to je bilo dva meseca, meni je to izgledalo kao dve godine. Opet, srećan sam što mi se to desilo tek posle 15 godina karijere, naravno ne i što je i sada. Poslednjih šest meseci sam se osećao slabije, nisam razumeo zbog čega. Razmišljao sam o mnogim stvarima, ali ne i o anemiji. Srećan sam što sam našao rešenje, jer je moglo da pređe u nešto ozbiljnije. Rešio sam to i sada sam se vratio jači nego ikada“, rekao je Natho za klupski sajt.

Imao sam takođe povredu aduktora, poslednjih godinu dana sam osećao veliku bol, rekao je Izraelac.

„Posle 60-70 minuta igre sam se osećao užasno. Uz to, anemija mi je oduzela svu moć i snagu koju sam imao. Sada sam ponovo spreman da poletim“.

Natho se osvrnuo i na to kako teku pripreme crno-belih u Turskoj.

„Bilo je teških trenutaka kada smo gubili, kada su neki od nas bili povređeni, kada je vreme bilo izuzetno loše, ali smo na kraju pregurali sve to zajedno, kao tim. Zato smo sada spremni preuzmemo sve u svoje ruke, krenuli smo polako i radimo na tome. U ovoj sezoni trener nam je pomogao da izgradimo nešto i treba da zadržimo to, da nastavimo da budemo bolji svakog dana i na svakoj utakmici. Srećan sam zbog toga jer naporno treniramo, znamo svoj cilj, ko nam nam je protivnik i guramo do pobede“, kaže Natho.

