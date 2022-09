Navijači Zvezde: Ne zelimo da dopustimo zviždanje igracima

BEOGRAD – Navijači Crvene zvezde pozvali su sve pristalice „crveno-belih“ da dođu na sutrašnji trening srpskog šampiona, koji će biti održan u 14.15 sati na pomoćnom terenu stadiona „Rajko Mitić“ kako bi podržali fudbalere posle poraza od Monaka.

Crvena zvezda je sinoć na svom terenu poražena od Monaka rezultatom 1:0 u meču prvog kola grupe H Lige Evrope.

„Želimo da našim igračima pružimo preko potrebnu podršku pred teško gostovanje Novom Pazaru gde nam je uskraćeno da bodrimo svoj klub. Još u prvom kolu smo istakli da je ovo najbitnija sezona, a sada je jako bitan trenutak. Sever je mnogo puta do sada pokazao da ume da prepozna trenutak kada i kako treba reagovati. Setimo se samo da je protekle sezone ključni trenutak bio doček igrača na aerodromu i podrška stotinjak Delija posle ispadanja od Šerifa. Tad se lomilo, i završilo „duplom krunom“, navodi se u saopštenju navijača Crvene zvezde.

„Delije“ navode da na sutrašnjem treningu žele da „isprave nepravdu“, koja se dogodila na meču sa Monakom kada su pojedini navijači zviždali fudbalerima Crvene zvezde.

„Zviždano je ljudima koji su učinili da Zvezda u proteklh pola decenije bude to što jeste, ljudima koji su nas nebrojeno puta do sada obradovali. Iz utakmice u utakmicu pozivamo na pun stadion, ali isto tako ne želimo da dopustimo da na tribinama Markane prevladaju histerija, razmaženost, mentalitet iz kladionica i sa tvitera. Zviždanje najboljim igračima, stidljivi povici teranja uprave, za čijeg mandata Zvezda šest godina osvaja titule i igra grupne faze Lige šampiona ili Lige Evrope. Gde je kraj bahatosti i neuračunljivosti ljudi koji dolaze na „veće“ utakmice? Takvim stvarima jedino može da se stane na put reakcijom i to velikog broja pravih zvezdaša. Da ispratimo igrače na gostovanje gde nas neće biti i da stvarimo stvari na svoje mesto“, zaključuje se u saopštenju.

Utakmica između Novog Pazara i Crvene zvezde biće odigrana u nedelju od 17 sati.

(Tanjug)

