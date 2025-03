Navijačima Sent Etjena zabranjeno da putuju na utakmicu u Monpeljeu

Navijačima Sen Etjena zabranjeno je da putuju u Monpelje na predstojeću utakmicu francuskog fudbalskog prvenstva zbog rizika od nereda, saoštile su danas vlasti.

Sent Etjen i Monpelje se bore za opstanak, pošto zauzimaju pretposlednje i poslednje mesto na tabeli sa 20 odnosno 15 bodova.

Francuske vlasti saopštile su da su gostovanja Sent Etjena uglavnom praćena „remećenjem javnog reda zbog nasilničkog ponašanja dela navijača ili pojedinaca koji tvrde da navijaju za taj klub“.

Takođe, napomenuto je i da su neki navijači Monpeljea skloni nasilju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da postoji ozbiljan rizik od sukoba rivalskih navijača.

Ministarstvo je navelo incident iz prošlog novembra pre utakmice dva kluba u Sent Etjenu. U izuzetno ozbiljnom incidentu 260 navijača Monpeljea, od kojih su neki bili naoružani, sukobilo se sa 300 do 400 pristalica Sent Etjena.

Utakmica Monpeljea i Sent Etjena igra se u nedelju od 17.15, u 26. kolu francuskog prvenstva.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com