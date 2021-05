Navijaču preti doživotna zabrana zbog ovog incidenta (video)

Navijač Boston Seltiksa uhapšen je nakon utakmice i mogao bi da dobije doživotnu zabranu posete TD Gardenu nakon što je bacio flašicu vode na igrača Bruklin Netsa, Kajri Irvinga, posle nedeljne utakmice NBA doigravanja.

Celtics fan throws a water bottle at Kyrie as he walks off the court pic.twitter.com/zGIZSBPPzn

— CrossedSports (@crossedsportsig) May 31, 2021