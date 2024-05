NBA liga dobija novog šampiona, Minesota eliminisala Denver, u finalu Zapada će igrati protiv Dalasa

Košarkaši Minesote plasirali su se noćas u finale Zapadne konferencije NBA lige, pošto su gostima u odlučujućem, sedmom meču pobedili aktuelnog šampiona Denver sa 98:90.

Denver je vodio sa 15 poena razlike na poluvremenu 53:38, a početkom treće deonice aktuelni šampioni su stigli i do plus 20.

U tom trenutku Denver je potpuno stao, a Minesota je do kraja treće četvrtine uspela da nadoknadi zaostatak.

Gosti su nastavili s dosta boljom igrom i u poslednjoj deonici, tri minuta pre kraja stigli i do plus 10 i prednost sačuvali do kraja meča.

Minesotu su do pobede predvodili Karl Entoni Tauns sa 23 poena i 12 skokova i Džajden Mekdanijels sa 23 poena i šest skokova, a pratili su ih Entoni Edvards sa 16, Rudi Gober sa 13 i Naz Rid sa 11 poena.

Najbolji u ekipi Denvera bili su srpski centar Nikola Jokić sa 34 poena, 19 skokova i sedam asistencija i Džamal Marej sa 35 poena.

Minesota će u finalu Zapadne konferencije igrati protiv Dalasa i imaće prednost domaćeg terena, a prvi meč je na programu u noći između srede i četvrtka.

Košarkaši Indijane plasirali su se u finale Istočne konferencije, pošto u sedmom meču u gostima pobedili Njujork sa 130:109.

Najefikasniji kod Indijane bili su Tajris Halibarton sa 26 i Paskal Sjakam i Endrju Nembard sa po 20 poena.

Kod Njujorka bolji od ostalih bio je Donte Divićenco sa 39 poena.

U finalu Istočne konferencije Indijana će igrati protiv Bostona, a prednost domaćeg terena će imati Boston.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.