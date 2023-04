NBA liga pokrenula istragu protiv Dalasa

VAŠINGTON – NBA liga je zvanično saopštila da je pokrenula istragu protiv Dalasa zbog sumnje da su Maveriksi namerno izgubili poslednji meč u regularnom toku sezone protiv Čikago Bulsa (112:115).

„NBA je započela istragu o činjenicama i okolnostima u vezi sa odlukama i ponašanjem Dalas Maveriksa sa spiskom igrača u vezi sa sinoćnjom utakmicom Dalas – Čikago, uključujući motive koji stoje iza tih akcija“, naveo je portparol NBA Majk Bas.

Američki mediji kao motivaciju za nesportski potez Dalasa navode to što su Maveriksi ovako, desetim najgorim plasmanom u istoriji, došli do matematičke šanse da na draftu dođu do fenomenalnog Francuza i buduće NBA zvezde Viktora Vembanjame, sa kojim bi bili u najužem krugu kandidata za osvajanje titule narednih sezona.

(Tanjug)

