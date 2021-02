Ne prestaje: Kirjos brutalno izvređao svoju bivšu devojku (foto)

Veza Nika Kirjosa i Kjare Pasari je po svemu sudeći gotova jer je ova devojka objavila žučnu raspravu koju su vodili na Instagramu.

Već neko vreme se pojavljuju glasine da se ne nalaze u dobrim odnosima, iako je Australijanac to na trenutak okončao kada je napisao njeno ime nakon jednog meča.

Ali problemi su okončani raskidom, pa je Kjara Pasari objavila na niz poruka koje su razmenili.

Objavila je, pa kasnije obrisala, emotivne poruke koje su razmenjivali.

It’s none of my business, but I can’t believe Kyrgios treats his girlfriend this way. Doesn’t seem safe. pic.twitter.com/8B1ClLtIRO

— Fi (@federering) February 23, 2021