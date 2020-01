Neće mu bio uopšte lako: Poznat Đokovićev protivnik u finalu AO (video)

Austrijski teniser Dominik Tim plasirao se u finale Australijan opena u Melburnu, pošto je danas u polufinalu pobedio Nemaca Aleksandera Zvereva 3:6, 6:4, 7:6 (3), 7:6 (4).

Dominic Thiem Dominates again 💪. Off to the final 🙌 #Ausopenpic.twitter.com/SmAYH66CwA

