Iznenađujuća priprema Novaka za veliko finale (video, foto)

Najbolji teniser sveta Novak Đoković u nedelju u finalu Australijan Opena sastaće se sa Rafaelom Nadalom.

Srbin igra za sedmi trofej u Melburnu, dok će Španac pokušati tek drugi put u karijeri da osvoji pehar na prvom Gren slem turniru u sezoni.

Đoković ‘puca’ od samopouzdanja, uostalom kao i Rafa, a dan pre odlučujućeg duela na Rod Lejver Areni odlučio je da se opusti daleko od teniskih terena.

Nole je izabrao vožnju biciklom na poligonu.

„Oprezna zabava na poligonu sa bajsom pred finale,“ napisao je na društvenim mrežama.

Đoković je sa trenerom Marjanom Vajdom skoknuo i do plaže, a u centru pažnje bio je Slovak.

Marian at his best 😂😆🤣🙌 pic.twitter.com/HUabM38QdJ

