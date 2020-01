Nećete verovati sa kolikim noktima Serena igra tenis (foto)

Američka teniska legenda Serena Vilijams jedna je od favoritkinja za osvajanje trofeja u ženskoj konkurenciji na prvom ovogodišnjem Gren slemu.

Osvajačica 23 trofeja sa najvažnijih turnira juče je proslavila i veliki uspeh u karijeri – 350. pobedu na Gren slemovima, a njeni obožavaoci primetili su i nešto zanimljivo na rukama slavne 38-godišnje sportistkinje.

Yaaasss 🥳 Serena Williams takes out Tamara Zidansek 6-2 6-3 to reach the #AusOpen 3rd round 🙅🏾‍♀️🔥💪🏾🇺🇸💃🏾

Serena na turniru u Melburnu nosi i poseban manikir. Nokti su joj neobično dugački, svaki je obojen u drugu nijansu i ukrašen cirkonima, a na domalom prstu ima iscrtanu koalu.

Vilijamsova je ovim potezom podržala veliku akciju spašavanja životinja koje su stradale prilikom velikih požara u Australiji.

.@serenawilliams has one koala bear painted on a fingernail on each of her hands in honor of Australian wildlife ❤️ pic.twitter.com/9JQgxAtrlX

— USTA (@usta) January 23, 2020