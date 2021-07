Nehumani uslovi za igru: Špansku teniserku u kolicima odveli sa terena

Španska teniserka Paula Badosa doživela je toplotni udar i bila je prinuđena da preda meč četvrtfinala Olimpijskih igara Čehinji Marketi Vondrušovoj. Sa terena je izneta u kolicima.

Uslovi za igru su nehumani i 29. igračica planete nije mogla da izdrži. Ona se nekoliko puta konsultovala sa doktorima, da bi na kraju predala meč pri rezultatu 6:3 za Čehinju.

U Tokiju je ogromna vlaga – 72 posto i sve je to uticalo na Badosu koja je na veliku žalost na ovakav način morala da okonča Olimpijske igre.

Španjolka bi kasnije u toku dana trebalo da igra u miks dublu u paru sa Pablom Karenjo Bustom. Ostaje da se vidi da li će biti u stanju da istrči na teren.

Inače, na veliku vrućinu žalio se i Rus Danil Medvedev koji je pobedio Fabija Fonjinija sa 6:2, 3:6, 6:2.

'I can die': Extreme heat plagues Medvedev in win: Daniil Medvedev was struggling so much with the suffocating heat and humidity on Wednesday that at one point the chair umpire asked him if he could continue playing. "I can finish the match but I can… https://t.co/NTS6j8wMoY pic.twitter.com/57G2RnW4NR

— JPDAILYSPORTS (@JCPGATA) July 28, 2021