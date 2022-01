Mučenje se nastavlja: Novaku na putu do finala Vlada Australije i Nadal, prvi rival zemljak (video)

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, bez obzira na neizvesnost u vezi sa odlukom Ministarstva za imigracije u vezi sa vizom za boravak u Australiji, izašao je na teren Rod Lejver arene kako bi trenirao, ali je trening trajao sat kraće od najavljenog.

Novak Djokovic is back on Rod Laver Arena as we await a decision on his visa.

After playing with Australian youngsters over the last few days, he is training with Fede Coria today. pic.twitter.com/hOqCINfrsM

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) January 13, 2022