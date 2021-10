Nejmar šokirao fudbalsku javnost, najavio kraj karijere

Brazilski superstar Nejmar šokirao je javnost otkrićem da će Svetsko prvenstvo u Kataru naredne godine biti njegovo poslednje.

Napadač Pari Sen Žermena ima 29 godina i jasno je da bi mogao još da igra, ali kako je objasnio njegovo telo ne može da se nosi sa zahtevima modernog fudbala.

Nejmar je sve iznenadio u intervjuuu koji je dao za DAZN.

"I don't know if I have the strength of mind to deal with football any more."

