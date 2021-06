Nekoliko hiljada ljudi u Beogradu dočekalo srpske košarkašice

Nekoliko hiljada ljudi dočekalo je večeras ispred gradske skupštine u Beogradu košarkašice Srbije, koje su osvojile zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u Valensiji.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije postala je u nedelju uveče šampion Evrope, pošto je u finalu turnira pobedila Francusku sa 63:54.

Navijači su ispred gradske skupštine mahali srpskim zastavama i u dobrom raspoloženju pozdravili košarkašice predvodjene kapitenom Jelenom Bruks, koja je iznela na balkon pobednički pehar i najkorisnijom igračicom turnira Sonjom Vasić.

Velike ovacije dobila je i selektorka Marina Maljković, a zatim su svi otpevali himnu Srbije.

Bruks je zahvalila navijačima na podršci.

„Uz nas ste bili kada je bilo najteže, vaša podrška nam je pomogla i protiv Italije i protiv Španije, Belgije i na kraju Francuske. Hvala vam na svemu, mi bez vas ovo ne bismo mogle da postignemo“, rekla je ona.

Amerikanka sa srpskim pasošem Ivon Anderson obratila se okupljenima na srpskom.

„Hvala vam od srca. Volim vas puno, živela Srbija“, rekla je ona.

Najkorisniju igračicu turnira Sonju Vasić navijači su pozdravili uzvicima „MVP“, a ona im je uzvratila stihovima pesme Ljubivoja Ršumovića „Domovina se brani lepotom“.

„Čast je predstavljati Srbiju po svetu. Domovina se brani lepotom i čašću i znanjem, domovina se brani životom i lepim vaspitanjem. A mi domovinu predstavljamo svakog leta sa najvećim poštovanjem“, rekla je ona.

Selektorka Maljković pohvalila je svoje igračice, rekavši da su uzor svima.

„Srbijo, ovo je moj zlatni vidovdanski tim. Ove devojke su uzor našoj i vašoj deci, kojom god profesijom da se bave, one su uzori. Srećan vam Vidovdan, zemaljska Srbija je pobedila na Vidovdan“, rekla je ona, nakon čega su svi otpevali pesmu „Vidovdan“.

Reprezentativka Srbije Tina Krajišnik rekla je da je ekipa napravila najveći sportski uspeh u karijeri osvajanjem Evropskog prvenstva.

„Braniti svoju zemlju, to je san svakog sportiste. Nisam verovala da ću doživeti ovo. Svaki dan od početka priprema je bio težak, do svake utakmice, bile smo bez poraza, videli ste kakve su to utakmice bile, a finale je došlo kao nagrada za sav trud“, navela je ona za RTS.

Njena saigračica Aleksandra Crvendakić rekla je da ekipa još nije svesna šta je uradila i zahvalila je svima koji su došli da podrže reprezentaciju.

„Utisci se još nisu slegli, najlakše je igrati sa ovom ekipom. Devojke su sjajne, uživanje je igrati sa njima“, dodala je Crvendakić za RTS.

Vučić primio košarkašice: Hvala što ste donele zlatnu medalju na Vidovdan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je danas košarkašicama što su na Vidovdan u Srbiju donele zlatnu medalju sa Evropskog prvenstva.

„Nismo verovali kako ste pobedile Italiju, pa Španiju, pa Belgiju koja je po meni bila najbolja posle nas, pa u finalu malo lakše Francusku. Marina (Maljković) je nadigrala njihovog trenera, a vi ste igrale fantastično i hvala što ste na Vidovdan donele pehar u Srbiju“, rekao je Vučić na prijemu u Predsedništvu.

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije postala je u nedelju uveče šampion Evrope, pošto je u finalu turnira pobedila Francusku sa 63:54.

Vučić je rekao da se Srbija sada nada i medalji sa Olimpijskih igara, da će država obezbediti novac, a da je na košarkašicama da pobedjuju i donose radost narodu.

Kapiten Srbije Jelena Bruks zahvalila je na prijemu i izrazila nadu da će reprezentacija još mnogo puta biti na takvim prijemima.

„Hvala što ste nas podržavali, nadam se da ćemo biti spremne da odemo na OI i da se vrtimo s osmehom, obećavam da ćemo kao i uvek ostaviti srce na terenu i molim vas da verujete u nas“, rekla je Bruks.

Selektorka Marina Maljković zahvalila je predsedniku što prati rad ekipe i što je najvatreniji navijač.

„Za 10 godina trudila sam se da napravim tim i evo ga moj tim, ako postoji tim na svetu – ove devojke su tim, i napravili smo istorijski iskorak pokazavši da i zemaljska Srbija pobedjuje na Vidovdan“, rekla je Maljković.

Predsednik Srbije dobio je na poklon dres ženske reprezentacije sa potpisima igračica.

Doček košarkašica biće organizovan večeras od 20 časova ispred gradske skupštine.

(Beta)

