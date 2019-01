Nemate papir? Nema problema, Đoković ima jaknu (video)

Posle pobede nad Rafaelom Nadalom i osvajanja sedme, rekordne titule na Australijan openu, Novak Đoković bio je sjajno raspoložen i uživao je u druženju sa svojim navijačima.

A fan didn't have anything for him to sign, so @DjokerNole took off his jacket, signed it and gave it away 🙏#AusOpen pic.twitter.com/DjbaJAHsUr

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2019