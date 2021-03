Nemeš, Dautašvili i Živanović u borbi za Tokio

BEOGRAD – Srpski rvači Viktor Nemeš, Zura Dautašvili i Boban Živanović nastupiće ovog vikenda u Budimpešti na Evropskom kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre.

Selektor Milorad Dokmanac zadovoljan je učinkom reprezentativaca tokom priprema i nada se da bi iz Mađarske srpsko rvanje moglo da se vrati sa još dve olimpijske norme.

„Sve pripreme su prošle dobro. Uglavnom smo bili u Mađarskoj i Bugarskoj zbog odgovarajućih sparing partnera. Najviše očekujemo od Viktora i Zure. Kod Viktora neće biti Romana Vlasova, dvostrukog olimpijskog šampiona. Ali to ništa ne znači, jer će u kategoriji do 77 kilograma biti osmorica izuzetnih rvača, osvajača svetskih i evropskih medalja. Zura je u prošlosti nastupao u kategoriji do 82 kilograma za Gruziju. U ove dve godine smo radili na povećanju mišićne mase. Stigao je do 90 kilograma i spreman je za tu kategoriju. U kontrolnim borbama je pokazao izuzetan kvalitet, da se vraća u formu“, rekao je Dokmanac i dodao da će turnir u Budimpešti 24-godišnjem Bobanu Živanoviću poslužiti za sticanje dragocenog iskustva.

Srbija već ima dvojicu rvača koji će nastupati u Tokiju u grčko-rimskom stilu – Mate Nemeš i Mikhail Kadžaja, a vizu za OI izborio je i Stevan Mićić u takmičenju slobodnim stilom.

(Tanjug)

