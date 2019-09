NURSULTAN – Rrezentativac Srbije u rvanju grčko-rimskim stilom Mate Nemeš izborio je danas normu za Olimpijske igre u Tokiju 2020.

Nemeš je do olimpijske vize došao kroz repasaž u kategoriji do 67 kilograma, ali i do borbe za bronzu na Svetskom prvenstvu u Kazahstanu.

Prethodno je Mihail Kadžaja u kategoroji do 97 kilograma izborio nastup na OI sledeće godine.

(Tanjug)