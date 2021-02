„Nešto je nateralo Novaka da eksplodira u Americi“

Mats Vilander, trostruki šampion Australijan opena, smatra da su Novak Đoković i Rafael Nadal prvi favoriti u Melburnu na prvom grend slemu sezone.

Šveđanin, koji je na ovom turniru bio najbolji 1983, 1984. i 1988. godine, kaže da dvojica najboljih na svetu imaju najveću konkurenciju u Dominiku Timu.

Novak se prvih nekoliko dana po karantinu žalio na žuljeve, dok Nadal nije ni izlazio na meč ATP kupa sa Australijom, zbog povrede leđa.

Vilander kaže da posle dve nedelje izolacije to može da bude problem i ne zna koliko je povreda kod Španca ozbiljna.

„Ono što mene brine je mogućnost povreda. Bez tog luksuza da igraju mečeve u broju koji su želeli ili da treniraju jako, pitam se da li će biti u stanju da prođu kroz pet setova da se neko ne povredi? To je svakako veći problem za starije igrače, ali opet, oni su tako dobri kada je potrebno igrati najbolje kad je najpotrebnije”, izjavio je stručni komentator Eurosporta.

On kaže da ima nekoliko „prstenova” favorita u Melburnu.

„Mislim da će pobednik biti neko u tom krugu, Đoković ili Nadal. Potencijalno Dominik Tim, on im je stvarno blizu. Tek tad imate tu grupu dobrih igrača iza, koju čine Stefanos Cicipas i Danil Medvedev”, dodao je Vilander.

Bez obzira što tipuje na najbolje na svetu, Mats smatra da branilac titule, Novak Đoković, nije tako izražen favorit.

„Ne vidim da je baš toliko ispred na listi favorita u odnosu na Nadala ili Tima. Možda još nema poverenje u svoju formu. Prošla je godina otkako je osvojio poslednji grend slem, ne možete baš da se uzdate samo u to što ste osam puta pobedili. To što je pričao o uslovima pre turnira je zapravo dobra stvar, jer pokazuje da je željan uspeha, da želi osvetu”, kaže Mats.

On je takođe poručio kako će pažljivo pratiti „govor tela” svetskog broja jedan, za kog veruje da će biti pod pritiskom.

„Nešto ga je nateralo da eksplodira na US Openu u tom prvom setu meča sa Pablom Karenjom Bustom. Nešto nije bilo u redu, definitivno. Onda je imao užasan start finala Rolan Garosa. Šest drop šotova u prvom gemu, to je bilo čudno”.

Takođe, Vilander kaže da ga ne iznenađuje napredak Dominika Tima. Ima i smelu prognozu u vezi njega.

„Bio sam pre nekoliko godina u Austriji i pričao sam sa Štefanom Kubekom. Rekao mi je da je Tim kao junior imao sve udarce savršeno dobre. Onda je sa Ginterom Bresnikom radio naporno na tim osnovama igre. To je bilo neophodno da bi mi se dala osnova da bude konstantan u tom bazičnom kvalitetu, sa snažnim forhendom, kik servisom, pokušajem da nervira protivnika. Da budem iskren, mislim da ima dobru šansu da bude prvi teniser sveta na kraju 2021. godine”, zaključio je Vilander.

(Sputnjik)

