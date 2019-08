Nestorović: Bogdanović je miks Đorđevića i Danilovića

BEOGRAD – Čuveni slovenački košarkaš Radoslav Nestorović reprezentativca Srbije Bogdana Bogdanovića opisao je kao miks legendarnih Aleksandra Đorđevića i Predraga Danilovića i poručio da „Orlovi“ mogu čak i do zlata na Mundobasketu u Kini.

Bivši centar San Antonija, Toronta i Indijane smatra da zvezda Kingsa ima puno sličnosti sa sadašnjim selektorom i predsednikom Košarkaškog saveza Srbije.

„Bogdan je miks Danilovića i Đorđevića, koji su uvek davali veliki doprinos reprezentaciji, a takva je situacija i sa njim. Kad treba da se odlučuje, tu je Bogdan da uzme loptu, postigne koš, tako je i u NBA ligi. Njemu bih uvek davao da odlučuje mečeve, jer je takav profil igrača. Pravi majstor, najviše poverenja imam u njega“, rekao je Nestorović.

Reprezentaciju Srbije vidi kao jednog od glavnih kandidata za medalju na Svetskom prvenstvu u Kini.

„Selektor Đorđević izabrao je najbolje, ali ni to ne mora da bude nekad presudno. Sve zavisi od jedne utakmice na šampionatu, pogotovo kada dođe osmina finala ili četvrfinale, a to su veoma bitni mečevi da se pobedi. Srbija ima tim koji može da se ozbiljno uključi u trku za medalju i to najvećeg sjaja. Ima dosta faktora koji utiču na plasman“.

Nestorović, koji trenutno radi kao generalni sekretar KS Slovenije, kaže da selektor „Orlova“ Đorđević može puno toga da pokaže novim generacijama.

„Napravio je odličan potez što je došao u Virtus i nadam se da će klub bogate tradicije uspeti da vrati na staze stare slave. Želim mu svu sreću u Italiji. Doveo je par pojačanja iz Srbije i verujem da će to biti ekipa za najviše domete u Evroligi. Sa druge strane, Sale je ne samo veliko košarkaško ime, već je i sjajan čovek i čast je za sve nas da budemo u njegovom društvu“, zaključio je osvajač NBA prstena sa Sparsima.

Svetsko prvenstvo u Kini igra se od 31. avgusta do 15. septembra, a Srbije se nalazi u grupi sa Italijom, Portorikom i Angolom.

(Tanjug)