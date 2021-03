Neverovatna arogancija Rodžera Federera

Rodžer Federer, jedan od najboljih tenisera svih vremena, najviše je profitirao iz prošlogodišnje krize, nije igrao, rešio je zdravstvene probleme, ostao je u vrhu ATP liste, ali i jednako arogantan kao ranije.

Odluka ATP da zamrzne bodove tokom prošle sezone, osakaćene pandemijom virusa korona, ostavila je Federera u trci za vrh liste, iako on nije nastupao više od godinu dana.

Takav ishod je nazvan i „Federerovim sistemom“, ali se Švajcarac ne osvrće previše na to, već postavlja nove zahteve.

Iako bi, da je izgubio bodove koje nije mogao da brani zbog odsustva, bio na daleko nižem mestu, Federer to ne prihvata, već sebe i dalje smatra spremnim da se bori na najvećim turnirima.

To nije sporno, ali je izjava o manjim turnirima, na kojima brojni igrači, koji nisu imali njegove pogodnosti, pokušavaju da zarade u teškim okolnostima i ostanu konkurentni – više nego nekolegijalna.

„Želim da osvajam najveće titule i pobeđujem najbolje tenisere na svetu. Ne vraćam se da bih igrao drugo kolo na turnirima usred neke nedođije. Imam osećaj da znam šta je potrebno da dođem do uspeha. To je deo mog sna i sve je logično“, rekao je Federer.

On dodaje da je proces treninga naporan, ali i da „ne priča o tome“.

„Nadam se da ljudi shvataju koliko naporno treniram, inače ne bih stigao u karijeri tako daleko. Nikada nisam imao tako dugu pauzu što se tiče turnira kao što je bilo 2020. zbog operacije kolena. Neaktivnost mi teško pada“, dodao je Rodžer.

Švajcarac je pričao i o tome kako se nosi sa psihološkim izazovima pobede i poraza.

„Ponekad jednostavno prihvatim da je protivnik bio bolji. Da nije, ponašao bih se drugačije. Moja je greška što sam izgubio, sledeći put biću bolji. Ne bi trebalo da paničite kada izgubite. To je vrlo važno. U suprotnom, počećete sve da dovodite u pitanje. Pitamo se posle toga da li smo još vredni svega. Onda sebi možemo da kažemo i to da smo izgubili što je naša žena nosila narandžasti šešir i ne sme ponovo da ga nosi. Možete stvarno da preterate i poludite od svega toga“, zaključio je Federer.

(Sputnjik)

