Neverovatna utakmica: Fudbaleri poveli sa 2:1, pa izgubili 0:3 (video)

Neverovatna priča dolazi iz rumunske prve lige u fudbalu. U tamošnjem šampionatu jedna ekipa je povela sa 2:1, pa je izgubila 0:3! Zvuči neverovatno, ali to se zaista desilo.

Reč je o utakmici koju su odigrali Politehnika Jasi i Vitorul iz Konstance.

This is absolutely historical. Just when THEY SCORED the goal that took them 2-1 up vs Viitorul, Poli Iasi basically LOST the game 0-3! The floodlights went off EXACTLY when the home side scored! Absolutely incredible, I've never seen anything like it. pic.twitter.com/jVzmlygPqy

— Emanuel Roşu (@Emishor) November 1, 2020