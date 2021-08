Neviđena scena u tenisu: Rus poludeo posle sudara s kamerom i pretio (video)

Danil Medvedev, drugi teniser sveta, bio je jako ljut nakon što se sudario sa rogobatnom kamerom dok je pokušavao da stigne lopticu u duelu protiv Andreja Rubljova u polufinalu Sinsinatija.

Daniil says he was complaining about camera on court since match one and it’s still here in semis. #medvedev @TennisTV pic.twitter.com/C6tO30meko

Igrao se treći gem drugog seta kada je Rubljov poslao forhend paralelu, a Medvedev, koji je stajao duboko iza osnovne linije, nije stigao do loptice, ali se umalo povredio.

Sudario se sa rogobatnom kamerom i nakon toga je žestoko protestovao.

„Sklonite je odavde. Umalo sam slomio šaku“, uzvikivao je Rus dok je glavni arbitar pokušavao da ga smiri.

Usledila je pauza jer je Medvedev iz predostrožnosti uzeo medicinski tajm-aut zbog šake leve ruke koju je udario prilikom sudara sa kamerom.

Medvedev ran into the camera and toppled it. He wants it moved.

"I almost broke my hand. (x5) You don't care about players ?" He added later, "I;m gonna sue them" Now he is having a MTO.#CincyTennis pic.twitter.com/xsmY1Zf628

— Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) August 21, 2021